الليلة.. عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن سعر

التذكرة عشرون جنيهًا.

يذكر أن تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح

الدولة ، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.