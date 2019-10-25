تعرف على حفلات هاني شاكر خلال شهر نوفمبر المقبل

يستعد أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، لأحياء أربع حفلات غنائية ضخمة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر ان يحيي أولى حفلاته يوم الجمعة المقبل الموافق 1 نوفمبر بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وسوف يقدم

خلالها أغنية جديدة بعنوان "بينا" باللهجة الإسكندانيه اهداء لجمهور الإسكندرية، وكان انتهى من تسجيلها مؤخراً كلمات الشاعر أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم.بينما يحيي أمير الغناء العربي ثاني حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة في دورته الـ 28 وهي الليلة الخامسة للمهرجان/ مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر على المسرح الكبير بقيادة مصطفى حلمي.بالإضافة إلى ذلك يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفلتين غنائيتين خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك يومي السبت والأحد 16 و 17 نوفمبر.