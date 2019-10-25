الروائي محمد صبري يرشح النجمة حلا شيحه لأول تجاربه الدرامية

يعمل الروائي والسيناريست محمد صبري على تحويل رواية "فيروز" إلى نص سيناريو، وسوف يتم أعتمادها كعمل فنى قريبا، وكشف عن ترشيحه للنجمة "حلا شيحه" لتقوم بدور البطولة النسائية، وأعرب عن حبه الشديد لها، وأنه يحترم ادائها كثيرا

على المستوى الفنى، ذلك بالإضافة إلي أنه يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على كافة التفاصيل وأختيار كاست العمل الذين سيشاركون به.يشار إلى أن أحداث رواية"فيروز" تدور حول تجربة حب حقيقية، وتقابل العديد من المشاكل والازامات، وتتوالى الأحداث فى أطار تشويقى درامى.يذكر أن مجمد صبري يعكف على الأنتهاء من كتابة أحدث أصدارته الروائية الجديدة، والتى تحمل أسم"العوض"، لافتا إلى أنها أستكمالا لأحداث رواية "فيروز"، التى صدرت عن دار دون للنشر والتوزيع، وشاركت معرض الكتاب الماضى، محققة نجاحا كبيرا.