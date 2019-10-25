تعرض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، بالتعاون مع جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، فيلما تسجيليا عن قصة حياة الفنانة أسمهان بعنوان "لحن لم يتم" فى السادسة من مساء غدا السبت٢٦ أكتوبر الجارى، بمركز الثقافة السينمائية .
الفيلم بصوت الفنان فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج عادل السيد، ومدته ٣٩ دقيقة، تصوير محمد عادل، حامدالعربي، حسين بسيونى، مونتاج فريد عادل، إنتاج الدكتور أحمد مراد ومحمود الأحمدية، محمد عبدالعزيز .
وعقب عرض الفيلم، يناقش مدير التصوير محمود عبد السميع الفيلم مع صناعه، ويتحدث الفنان عادل السيد عن العديد من المواقف الإنسانية فى حياة الفنانة أسمهان وأهم محطاتها الفنية مع شقيقها الموسيقار فريد الأطرش .
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. جمعية الفيلم تعرض "لحن لم يتم" بمركز الثقافة السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.