الليلة.. أشرف عبدالباقي ولقاء الخميسي ضيوف "سهرانين" للفنان أمير كرارة

يحل مساء اليوم، الجمعة، كل من الفنان أشرف عبدالباقي والفنانة لقاء الخميسي، ضيوف برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويذاع عبر قناةon e.
ومن المقرر أن يتحدث الفنانان خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية، ويحكى الفنان أشرف عبد الباقى قصةإنشاء مسرح مصر، وتتناول الفنانة لقاء الخميسى بداياتها الفنية وعلاقتها بزوجها.
يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يذاع كل جمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.
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