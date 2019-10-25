تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة درة رزوق في برنامجها "معكم"، وذلك الأسبوع المقبل، ومن المقرر إذاعته عبر شبكة قنواتCBC. ويشار إلى أنه من المقرر أن تكشف درة خلال الحلقة كواليس مسلسلها الجديد "بلا دليل"، وتتحدث عن أسرار حول حياتها الشخصية والفنية لأول مرة، وتكشف أيضًا عن أعمالها القترة القادمة. "بلا دليل"، وتتحدث عن أسرار حول حياتها الشخصية والفنية لأول مرة، وتكشف أيضًا عن أعمالها القترة القادمة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "بلا دليل" ويشاركها بطولته كل من خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى. "بلا دليل" ويشاركها بطولته كل من خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درة ضيفة "معكم منى الشاذلي" الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.