مي كساب تضع مولودها الثالث "نوح"

وضعت الفنانة مي كساب، صباح اليوم، الجمعة 25 أكتوبر، مولودها الثالث من زوجها فنان المهرجانات أوكا.
ويشار إلى ان كان اختار "كساب" لطفلهما الثالث اسم "نوح"، حيث أن ابنتيها تحملان أسماء "فريدة" و"داليدا".
ويذكر أن الفنانة مي كساب فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.
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