تراند اليوم : إليسا تدعم الثورة اللبنانية : أفضل الرجال و الشباب

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، كل من يشكك في التظاهرات التي تشهدها لبنان منذ نحو أسبوعين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “عيب تقولو مظاهرات ممولة.. عيب تقولو مظاهرات مدعومة من الخارج.. عيب تقولو مظاهرات مشبوهة.. شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا.. إنتو ما بتجوعو؟ مش عايشين وشايفين مشاكل هالبلد؟”.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات “على تطبيق واتسآب”، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

Advertisements

ووقعت مناوشات متفرقة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.