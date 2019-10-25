تراند اليوم : أبنة احمد حلمي تدخل مجال الشهرة بهذا الاختصاص – صور

كشف الفنان المصري أحمد حلمي، عن موهبة ابنته لي لي، ونشر صور عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، لدعم مشروعها الجديد.

“لي لي”، ورثت موهبة الرسم عن والدها الفنان أحمد حلمي، ولكنها تستخدمها في رسم رسوم شبابية على الملابس والأحذية والحقائب المدرسية.

وتعد لي لي، من أصغر أبناء النجوم الذين خاضوا مجال التجارة وعمل أحمد حلمي على مساعدتها في الترويج لمشروعها بنشر صورة البروفايل الخاص بها عبر موقع “إنستجرام”، لترويج أعمالها الفنية.

Advertisements

أحمد حلمي، تزوج من الفنانة منى زكي، في عام 2002، ولديه منها ثلاثة أبناء هم “لي لي” عام 2003، و”سليم” عام 2014، و”يونس” عام 2017.

من ناحية أخرى، تم اختيار الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ليكونا أول نجمين مصريين ينضمان إلى ممر المشاهير، ونشرت صفحة “دبي ستارز”، عبر موقع “إنستجرام”، فيديو يوضح إنجازات الفنانة منى زكي والتي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى ‏رائدة من ‏رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏”الموريكس دور”، ‏إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏