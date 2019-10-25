فيديو مثير .. عقاب مروع لطفل إندونيسي يداعب “ثعبان” بلسانه

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كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 03:55 مساءً - وثق مقطع فيديو محاولة طفل إندونيسي مداعبة ثعبان بإخراج لسانه إلا أن الثعبان هاجمه وعض لسانه. وأظهر الفيديو طفلا يرتدي تي شيرت أزرق وهو يقف بجوار شاب عاري الصدر، وهو يحمل ثعبان صغير، وطلب الشاب من الطفل إخراج لسانه، وبعد تردد قليل أخرج الطفل لسانه، وكذلك فعل الشاب ليطمئنه. نفخ الشاب في وجه الثعبان ، ثم بدأ يقربها نحو فم ولسان الطفل ، وفجأة انقض عليه الثعبان وأطبق فمه على لسان الطفل وشفته العليا وعضه بقوة، وهنا صرخ الطفل من الألم ومد يديه محاولاً إبعاد فم وأسنان الثعبان عن فمه.
وتعالت ضحكات الجميع، الذين كان بعضهم يحمل ثعابين أيضاً، ولم يهدأ الطفل حتى أبعد الثعبان عن فمه، ثم جلس على الأرض وهو يبصق بعض الدم من فمه. وحسب صحيفة ” الديلي ميل” البريطانية، وقع الحادث في مدينة ماكاسَّار عاصمة مقاطعة سولاوسي الجنوبية بإندونيسيا، وقالت الصحيفة: من غير المعروف مدى خطورة إصابة الطفل بسبب عضة الثعبان .
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