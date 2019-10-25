مي كساب تُرزق بمولودها الثالث وتختار له هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رُزقت الفنانة المصرية مي كساب بطفلها الثالث من زوجها مطرب المهرجانات «أوكا».

الفنانة المصرية نيرمين زعزع نشرت صور لها مع أوكا من أمام غرفة المستشفى، ووجهت التهنئة لها عبر حسابها الخاص، وكتبت: «ألف مبروك حبيبتي يا أم نوح ربنا يحميه ويباركلك فيه انتي وأوكا».

مي كساب وأوكا تلقيا عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

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مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية “داليدا».

على جانب آخر، يعرض لمي كساب حاليا في دور العرض فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، الذي تدور أحداثه حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية، وتجسد مي كساب خلال العمل دور “اللعوب”، ويلعب محمد سلام دور “الطيب”، ويجسد أحمد فتحي دور “الشرس».

الفيلم من بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.