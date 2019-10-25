على الحجار يطلق كليب «اللى اشترى».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق الفنان والمطرب المصري علي الحجار، أغنية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفديوهات الشهير يوتيوب، تحمل عنوان “اللي اشترى”.
والأغنية الجديدة من كلمات حسن رياض، ألحان حسن زكي، توزيع مادو، إخراج هاشم طاهر.
وعلى جانب أخر، يستعد على الحجار الى تقديم عدد من الحفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية الذى من المقرر أن ينطلق في شهر نوفمبر 2019.
وكان الفنان علي الحجار، قد أحيا، مؤخرا، حفل غنائي كبير، يقف فيه لأول مرة علي خشبة مسرح قاعة “ايوارت التذكارية” بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد.
الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من الأغاني الخاصة به منها: “من غير متتكلمي، وتتر مسلسل المال والبنون، ووعدي، ويا طالع الشجرة، والزين والزينة، وليه الطريق”.
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