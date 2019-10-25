محمد عادل إمام يتصدر أفيش «لص بغداد».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة سينرجى فيلمز البوستر الدعائى لفيلم “لص بغداد”، من بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى شهر يناير عام 2020، وتصدر إمام الأفيش الرسمى الأول حاملًا شعلة نار وسط الجماجم وعالم الفضاء، ومن المقرر طرح البرومو الرسمى خلال أيام .

وقررت الشركة المنتجة برئاسة أحمد بدوي مدير عام الشركة، طرح الفيلم للجمهور فى يناير المقبل، حيث يعمل فريق العمل على قدم وساق للانتهاء من مونتاج ومكساج الفيلم، والذى يتبقى له 4 أيام وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً.

ويشارك في بطولة “لص بغداد”، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.