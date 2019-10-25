أحمد صلاح حسني يوجه نصيحة للآباء والأمهات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري أحمد صلاح حسني نصيحة للآباء والأمهات من خلال حسابه على موقع «التدوينات» تويتر.

أحمد صلاح حسني كتب عبر حسابه الخاص: «الأب والأم هما لمة العيلة زي ما الجد والجدة هما لمة العيلة لما كنّا أطفال لازم كل أب وكل أم ترجع الأيام الجميلة دي تاني وتعرف أطفالها إن فيه يوم عيلة».

الفنان المصري أضاف: «يوم عيلة يلعبوا مع أقاربهم والأسره تتجمع تاكل وتضحك وتنسي إرهاق وتعب الشغل طوال الأسبوع، بلاش نخلي الأيام تنسينا أحلى الأيام والذكريات».

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أحمد صلاح حسني يستعد حاليا لأول بطولة مطلقة له في الدراما مع المؤلف أحمد عبدلمعطي والمخرج أحمد سمير فرج.

الفنان المصري حقق في الموسم الرمضاني الفائت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، حيث قدم شخصية «البارون»، كما شارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل «لآخر نفس».

كما شارك الفنان الشاب في فيلم «الممر»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، وأخرجه شريف عرفة.