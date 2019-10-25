شاهد فرحة جويل ماردينيان بأول كلمة ينطقها طفلها بالتبني. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان عن سعادتها بعد نجاح طفلها بالتبني «ناثان مارك» في النطق بكلمة مفهومة لأول مرة بعد أن أكمل عامه الأول منذ أيام.

جويل شاركت الفانز فرحتها بمفطع فيديو طريف، ظهر فيه «ناثان» ينطق كلمة «ماما»، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء ملامحه، حيث تفاعل متابعوها مع الفيديو بكل كبير، وباركوا للمذيعة اللبنانية على هذه الخطوة الجديدة في نمو «ناثان»، متمنيين له حياة سعيدة وموفقة.

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يُذكر أن جويل ماردينيان تزوجت مرتين؛ الأولى من والد ابنها بايلي، والمرة الثانية عام 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا والتي انجبتها عام 2011، في الوقت الذي وصفت فيه جويل تبنيها لـ«ناثان» بالحلم الذي تحقق، وكانت تسعى له منذ 4 سنوات.

إلى جانب تقديمها لبرنامج التجميل عبر شاشة mbc منذ سنوات، تمتلك جويل ماركة ماكياج ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر تحمل اسمها، بالإضافة لعيادات ومراكز التجميل والعنابة بالبشرة التي افتتحتها في عدد من الدول العربية.