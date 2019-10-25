تعطل الطائرة يحرم بشرى من مهرجان فالنسيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بشرى جمهورها في لقطة جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

بشرى عبرت عن صدمتها وحزنها بعد تعرض الطائرة التي كان من المنتظر أن تستقلها لحضور مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط.

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نشرت بشرى صورتها وهي تجلس في المطار وتضع يدها على خدها وكتبت: «هذا هو حالى لما يكون فى عطل فى الطيارة وينزلوا الركاب عشان أما يصلحوا العطل أو يغيروا الطيارة نفسها».

الفنانة المصرية أضافت: «بس للأسف هيفوتنى حفل افتتاح مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط الذى دعيت له كعضو لجنة تحكيم بعد عودة المهرجان من التوقف سنوات و يكرم المهرجان هذا العام المرأة المصرية فى السينما».

الفنانة المصرية حضرت مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي حضرها عدد كبير من النجوم.

بشرى كان آخر مشاركاتها الدرامية مسلسل «عوالم خفية» للفنان عادل إمام، والذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وشارك ببطولته رانيا فريد شوقي، بينما تغيبت بشرى عن السباق الرمضاني الماضي.