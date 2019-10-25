منى زكي تتحدث عن عودة حنان ترك للتمثيل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رغم أن الفنانة المصرية حنان ترك أكدت لأكثر من مرة أنها لا تنوي العودة للتمثيل، إلا أن الجمهور دائما يسأل عن ذلك، وخاصة بعد عودة الفنانة حلا شيحة للفن.
الفنانة منى زكي تحدثت عن صديقتها حنان ترك، وأكدت أن حنان سعيدة بحياتها الآن كما هي، وتنشغل بزوجها وأولادها.
منى زكي أشارت، خلال برنامج “أسرار النجوم”، إلى أنها كلما تشاهد حنان تسألها عن حياتها، وإن كانت تفكر في العودة للفن، وخاصة أن حنان ممثلة عفوية لا مثيل لها وموهبة لن تتكرر.
حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006، ولكنها استمرت لسنوات تقدم أعمال درامية وهي بالحجاب، ومن مسلسلاتها: «القطة العميا، هانم بنت باشا».
وكانت حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى».
حنان قررت مؤخرا المشاركة في فيلم «النداهة»، مع الفنان هاني عادل، وتأليف وإخراج خالد المهدي.
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