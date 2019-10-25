طليق المطربة بوسي يكشف تفاصيل جديدة بعد الحكم بحبسها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف فطين سعيد، طليق المطربة المصرية بوسي، المزيد من التفاصيل عن قضية تحريرها شيكات بدون رصيد، والتي نتج عنها الحكم بحبسها لمدة 3 سنوات.

فطين سعيد قال غن بوسي تلاعبت به وتهربت من إطائه كل حقوقه المكفولة له كمدير لأعمالها وشريك لها لسنوات، لافتًا إلى أنها مدينة له بشيكات تبلغ قيكتها 30 مليون جنيه.

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أضاف سعيد، في تصريحات لـ”عرب وود” أن بوسي لجأت لأساليب غير شرعية حتى لا تسدد له الأموال التي اقترضتها منه طوال 10 ‏سنوات من العمل سويًا، وأكد أنه تعرف عليها في بدايتها ولم تكن تملك سوى الملابس التي ترتديها.‏

وقد أصدرت المحكمة حكمًا بحبس الفنانة بوسي بالسجن لمدة 3سنوات بسبب إصدارها شيكات بدون رصيد لطليقها.

محامية طليق بوسي ذكرت أن الحكم بحبس بوسي نهائي، وأن الفنانة تسعى للصلح مع طليقها لمحاولة تفادي قرار الحبس.

وقالت أيضا أنها أخبرت نقابة الموسيقيين و النقيب هاني شاكر بالحكم و طالبوا بعدم إعطاء بوسي أية تصاريح للغناء بسب الحكم الصادر ضدها.