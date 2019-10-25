إلتون جون يَنعتُ مادونا بـ "البغيضة".. فما علاقةُ ليدي غاغا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقَ "إلتون جون" كتابه Me أي "أنا" خلال الأسبوع الماضي، ومنذ إصداره ويُثير الكتاب الجدل، وسط ما يتناوله من تصريحات لاذعة لإلتون عن العديد من المشاهير، ويكشف عن الملفات القديمة.

ومن بين التفاصيل المثيرة التي كُشف عنها مؤخرًا، انتقاد إلتون (72 عامًا) لنجمة البوب "مادونا" (62 عامًا)، واصفًا إياها بالـ "بغيضة" والـ "فظة" بسبب تعليقاتها السلبية سابقًا في حق ليدي غاغا.

وحسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هاجم إلتون نجمة البوب مؤخرًا بسبب انتقادها لليدي غاغا في عام 2012، ووصفها أغنية "هكذا ولدت" Born This Way لغاغا بالـ "اختزالية ومقلّلة"، وذلك لأنها بدت مشابهة لأغنيتها "إكسبريس يور سيلف".

وقال إلتون في كتابه: "لطالما سخرت من مادونا لعدم غنائها على المسرح حقًا والاكتفاء بتحريك شفتيها، ولكن مشكلتي معها بدأت بالفعل عندما هاجمت غاغا في برنامج أمريكي".

وتابع: "قالت إنها تعتقد أن أغنية (هكذا ولدت) بدت مشابهة بالتأكيد لأغنية (إكسبريس يور سيلف)، ووصفتها بالمقللة. وأنا لم أستطع تقبل الأمر، فبدلًا من أن تعتبر الأمر مجاملة، هاجمت غاغا على الرغم من ادعائها أنها مناصرة للنساء".

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أضاف إلتون أيضًا: "كان الموقف خاطئًا تمامًا، إذ لا يُهاجم فنان كبير فنانًا شابًا ويقلل من شأنه في بداية حياته المهنية".

ويجدر بالذكر أنه لطالما كانت الأجواء متوترة بين إلتون ومادونا، حيث سبق وقال عنها في مقابلة في 2012 عند انتقادها لغاغا: "إنها كابوس، فقد عفا الزمان على مهنتها"، وجاء انتقاد إلتون لمادونا في جزء من المقابلة كان من المقرّر ألا تُذاع.

إلا أنه تم إذاعتها بالفعل لاحقًا، مما دفع إلتون للاعتذار، وقال: "كنت غاضبًا ومندفعًا وقلت أمورًا رهيبة عنها".

مع ذلك، كشف إلتون في 2016 أنه أنهى عداءه مع ملكة البوب عندما قابلها بالصدفة في نفس المطعم ودعاها لتناول الطعام معه.

هذا ويبدو أن الخلاف سيتجدّد مرة أخرى بين ملكة البوب وإلتون جون، بعد تصريحات الأخير التي كُشفت مؤخرًا.