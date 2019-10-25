سمير صفير يُعلّق لأول مرة على مشادّته مع مراسلة تلفزيون MTV.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّهم الملحن والمغني اللبناني سمير صفير، الإعلام في بلاده بأنه يخدم الفاسدين في لبنان، موضحًا أن العُهر الإعلامي في لبنان وصل إلى أعلى درجاته.

يأتي هذا بعد عدة انتقادات وُجِّهت للملحن اللبناني بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين مراسلة تلفزيون MTV، اللبنانية جويس عقيقي، عقب كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث توجّه لها وصحّح لها بأن تقول "فخامة الرئيس" وليس "رئيس الجمهورية".

وقال سمير صفير في أول تعليق له على هذه الانتقادات عبر حسابيه على "فيس بوك" و"تويتر": "مهما حاولتوا تحوير الحقيقة ومهما فعلتم لن تستطيعوا إخفاءها عن الناس! نعم العهر الإعلامي أصبح في دراجاته العالية في لبنان".

وتابع الملحن والمغني اللبناني: "السلطة الرابعة كانت ومازالت في خدمة الفاسدين من ٣٠ سنةً إلى يومنا هذا! وهي مسؤولة عن دعم السياسيين الفاسدين وتلميع صورتهم واليوم منهم من يتبنى حراكًا شعبيًا محقًا ويريد أن يصفي خلافات على من يريد أن يضع حدًا لعهرهم وفسادهم تحت شعار حرية الإعلام".

واستطرد الملحن اللبناني: "وهناك إعلاميون لو كشفتم عن أملاكهم وأموالهم لوجدتم أنهم يملكون ثروات لا يمكن تحقيقها من خلال عملهم بالإعلام بل كانوا يتقاضون الرشاوى!".

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ودافع عن نفسه قائلًا: "بالنهاية أنا لم أمد يدي على أحد لكنهم يريدون أن يضعوني في صورة أني من الذين يعنفون النساء والسبب انهم مزعوجين مني مش من هلق من زمان وأنا انتقدهم من خلال الفن لانهم مثلما كانوا يدعمون أشباه فنانين لاجل لآمالهم يدعمون سياسيين فاسدين لاجل المال!".

واختتم قائلًا: "السلطة الرابعة تحتاج إلى تطهير من الإقطاع السياسي ومن الفاسدين ومن التمويل الخارجي لتنفيذ أجندات تدفع أموالًا كبيرة! أنا عندما تكلمت عن العهر الإعلامي لم أعنِ مذيعة الام تي ڤي بل أعني مشغلينها وأعني الرؤوس للجسم الإعلامي وليس الأذناب!".

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وكان سمير صفير، قد أثار ضجّةً كبيرةً، لتهجمه على مذيعة التلفزيون اللبناني، عقب ما اعتبره رفضها السماح له بقول رأيه أمام الكاميرا، بعد خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، ما جعله يهاجمها بكلمات خارجة وألفاظ بذيئة.

ووجّه "صفير" كلمات لجويس عقيقي، قائلًا: "أنا بدي أحكي، قبل ما إنتي تحكي"، وردت عليه المذيعة قائلةً: "اتركني أعمل شغلتي المهنية"، فهاجمها "صفير" أنها صحافة العهر، لتنشب بينهما مشاجرة كلامية، حيث استفزت طريقة "صفير" المذيعة؛ ما جعلها تدفعه قائلةً: "عيب عليك.. صرمايتي بتشرفك!".