نادين الراسي تفترش الأرض بين المعتصمين في لبنان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستمر الممثلة اللبنانية نادين الراسي بمفاجأة اللبنانيين بأدائها بعيداً عن النجومية تعبيراً عن غضبها في الشارع اللبناني بين المعتصمينا فبعدما ضجت مواقع الاجتماعية بصرختها وهي تُشعِل الإطارات وتصرخ "أنا جوعانة ومديونة وما قادرة استأجر شقة"، افترشت الشارع لقطع الطريق بجسدها أمام السيارات، وردّدت "ما تضلكن ببيوتكن نزلوا عالشارع عيب ولادكن.. يا هيك عالم يا بلا".

كما صرخت نادين الراسي في مقطع الفيديو وهي تناشد المعتصمين قائلةً "اجلسوا أرضاً.. ما توقف بوجّ الجيش اللبناني عمول معروف اقعد بالأرض".

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