شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الفيلم تعرض " لحن لم يتم " بمركز الثقافة السينمائية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، بالتعاون مع جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، فيلما تسجيليا عن قصة حياة الفنانة أسمهان بعنوان "لحن لم يتم" فى السادسة من مساء غد السبت ٢٦ أكتوبر الجارى، بمركز الثقافة السينمائية .

الفيلم بصوت الفنان فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج عادل السيد، ومدته 39 دقيقة، تصوير محمد عادل، حامد العربي، حسين بسيونى، مونتاج فريد عادل، إنتاج الدكتور أحمد مراد ومحمود الأحمدية، محمد عبدالعزيز .

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وعقب عرض الفيلم، يناقش مدير التصوير محمود عبد السميع الفيلم مع صناعه، ويتحدث الفنان عادل السيد عن العديد من المواقف الإنسانية فى حياة الفنانة أسمهان وأهم محطاتها الفنية مع شقيقها الموسيقار فريد الأطرش .