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شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنجب "نوح" ثالث أولادها بعد فريدة وفرح والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مى كساب خلال الحلقة إنها حامل فى صبى وتفكر فى تسميته اسم "نوح"، رغم أن زوجها أوكا يحاول أن يقنعها بتسميته اسم "حمزة"، ولكنها فى النهاية انتصرت لقرارها وأسمته نوح.
وأضافت مى كساب أن والدها هو من أطلق اسم فريدة على ابنتها الأولى، بينما ابنتها الثانية فوجئت بعد الولادة أن زوجها أطلق عليها اسم داليدا، لهذا فهى تصر على أن تسمى الطفل الثالث بنفسها، وهذا ما حدث.
اوكا
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