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مى كساب تنجب "نوح" ثالث أولادها بعد فريدة وفرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الفنانة مى كساب ثالث مولود لها من مغنى المهرجانات أوكا، وأطلقت عليه اسم "نوح" بعد فريدة وداليدا، عقب أيام من ظهورها فى لقاء مع الإعلامية منى الشاذلى وكشفت فيه عن نيتها تسمية المولود باسم "نوح" .

 

وقالت مى كساب خلال الحلقة إنها حامل فى صبى وتفكر فى تسميته اسم "نوح"، رغم أن زوجها أوكا يحاول أن يقنعها بتسميته اسم "حمزة"، ولكنها فى النهاية انتصرت لقرارها وأسمته نوح.

 

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وأضافت مى كساب أن والدها هو من أطلق اسم فريدة على ابنتها الأولى، بينما ابنتها الثانية فوجئت بعد الولادة أن زوجها أطلق عليها اسم داليدا، لهذا فهى تصر على أن تسمى الطفل الثالث بنفسها، وهذا ما حدث.

 

 


اوكا

 

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