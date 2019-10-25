تراند اليوم : قرار صادم من المحكمة ضد سعد لمجرد بسبب جريمة اغتصاب

منع القضاء الفرنسي، المطرب المغربي سعد لمجرد، من التحدث لوسائل الإعلام والصحافة، بقرار صارم من المحكمة الفرنسية، خصوصًا أن القضاء الفرنسي أبلغه بلهجة شديدة الصرامة بعدم الحديث مع أي شخص في قضايا الاغتصاب الموجّهة ضده، لأن من الممكن أي تصريح قد يضر به في حيثيات القضية، التي أفرج عنه بكفالة مؤقتة، بالإضافة إلى عدم التحدث مع الصحافة عن أعماله الفنية، لحين الانتهاء من تلك القضية، كذلك عدم السفر لأي دولة عدا بلده المغرب.

جدير بالذكر، أن المطرب سعد لمجرد، كان قد طرح في الأونة الأخيرة، فيديو كليب أغنية “سلام” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، من كلمات وألحان محسن تيزاف، والكليب مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي.