يسرا ترقص مع أبو احتفالاً بنجاح أغنيته الجديدة

احتفل المنتج محمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة «جاما ميوزيك»، في أحد أماكن السهر بمنطقة الزمالك، بالنجاح الذي حققه فيديو كليب «حبيبي يا ليل» للنجم «أبو»، وحصده لأكثر من 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد طرحه بــ 24 ساعة فقط.. وفور عرض كليب «حبيبي يا ليل» على الشاشة فى المكان، تعالت صيحات الجميع مطالبين «أبو» بالغناء؛ فقام بتلبية طلبهم وكانت المفاجأة.. وهى قيام المهندس نجيب ساويرس، بالغناء مع أبو، واندمجت معهما يسرا وتارا عماد وشاركا في الغناء والرقص.. وتفاعل الجميع على نغمات «حبيبي يا ليل» بالرقص والغناء، في ليلة صاخبة من أجمل ليالي القاهرة الساحرة.. حضر الحفل السينارسيت تامر حبيب، والفنانة بشرى، وعمرو منسي.

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وكان المطرب «أبو» قد حقق نجاحاً ساحقاً بأغنيته الجديدة «حبيبي يا ليل» على موقع اليوتيوب، واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها؛ حيث وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط.. وبهذا النجاح أكد «أبو» على طريقه الذي اختاره منذ بدايته الفنية، ولونه الغنائي المميز الذي يعجب به جمهوره ويراه فيه محبوه؛ فأغنية «حبيبي يا ليل» تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي، الذي أصبح قاسماً مشتركاً في معظم أغنيات «أبو».. كما يبدو أن «حبيبي يا ليل» ستكون «3 دقات» أخرى قادمة؛ بل ربما تكون أكثر انتشاراً ونجاحاً، وذلك بعدما تخطتها في نسبة المشاهدة في الــ24 ساعة الأولى.. يذكر أيضاً أن أغنية «حبيبي يا ليل» تتواجد الآن في قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب في مصر وعدد كبير من الدول العربية.. أغنية «حبيبى يا ليل» من إنتاج شركة «جاما ميوزيك»، ومن كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.. ومن إخراج المبدعة مريم أبوعوف، وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد، ومجموعة من أطفال معهد الباليه.