حضن احمد حلمي لمنى زكي في دبي .. يشعل السوشال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور للفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي خلال تواجدهما بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يتواجدان هناك لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان افتتاح ممر المشاهير بمنطقة الداون تاون بمدينة دبي.

وظهرت منى زكي وأحمد حلمي في الصور وقد غلبت عليهما الرومانسية، وأشاد بهذه الإطلالة الكثيرون من محبيهما ومتابعيهما، الذين حرصوا على الدعاء لهما بالحياة السعيدة.

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أحمد حلمي يُعرض له خيال مآتة حالياً

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي يُعرض له حالياً بدور العرض السينمائية، فيلم خيال مآتة الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة من نجوم الفن، من بينهم: لطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وإنتصار، وبيومي فؤاد، وياسر الطوبجي، وخالد الصاوي، ومنة شلبي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، وقد حقق من خلال هذا الفيلم ما يقرب من 50 مليون جنيه؛ ليأتي في المركز الثالث بقائمة الأعمال التي تعرض حالياً بدور العرض، وهي: الفيل الأزرق 2، الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونييل كريم، وخالد الصاوي، والذي تخطي الـ110 مليون جنيه؛ ليحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، وجاء بالمركز الثاني فيلم ولاد رزق 2، الذي يقوم ببطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، وأحمد داود، وغادة عادل، وحققوا ما يقرب من 90 مليون جنيه.

أما الفنانة منى زكي؛ فتقوم حالياً بتصوير أحدث أعمالها السينمائية: العنكبوت، مع الفنان أحمد السقا.