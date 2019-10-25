فتح طليق المطربة بوسي النار عليها بعد مرور عدة سنوات على انفصالهما، إلا أن أزماتهما مازالت في المحاكم المصرية.
وكشف فطين أن خلافه مع بوسي كان أثناء تصوير فيلم «عمرو وسلوي» الذي شاركت في بطولته مع المنتج أحمد السبكي، إلا أن هناك أشياء غريبة حدثت أثناء تصوير الفيلم.
اقرئي ايضا : رانيا يوسف تتحدث عن أمورها الشخصية: «نسيت ليلة زواجي من هؤلاء الرجال»
وأضاف أن بوسي رغم زواجها منه إلا أنها وقعت في حب أحد النجوم الذين كانوا من بين أبطال الفيلم، وكان هذا الحب من طرفها هي فقط، لذلك اشتعلت الغيرة في قلبي؛ نظراً لكوني زوجها، لتنقلب الأمور بعدها إلى أزمة كبيرة وصلت للطلاق.
يذكر أن طليق بوسي حرك عدداً من القضايا عليها، والتي اتهمها فيها بالاستيلاء على 30 مليون جنيه منه
كانت هذه تفاصيل خبر طليق بوسي يفتح النار عليها ويكشف علاقتها العاطفية مع نجم شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.