طليق بوسي يفتح النار عليها ويكشف علاقتها العاطفية مع نجم شهير

فتح طليق المطربة بوسي النار عليها بعد مرور عدة سنوات على انفصالهما، إلا أن أزماتهما مازالت في المحاكم المصرية.

وكشف فطين أن خلافه مع بوسي كان أثناء تصوير فيلم «عمرو وسلوي» الذي شاركت في بطولته مع المنتج أحمد السبكي، إلا أن هناك أشياء غريبة حدثت أثناء تصوير الفيلم.

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وأضاف أن بوسي رغم زواجها منه إلا أنها وقعت في حب أحد النجوم الذين كانوا من بين أبطال الفيلم، وكان هذا الحب من طرفها هي فقط، لذلك اشتعلت الغيرة في قلبي؛ نظراً لكوني زوجها، لتنقلب الأمور بعدها إلى أزمة كبيرة وصلت للطلاق.

يذكر أن طليق بوسي حرك عدداً من القضايا عليها، والتي اتهمها فيها بالاستيلاء على 30 مليون جنيه منه

