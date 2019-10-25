انجي وجدان تتعرض للتنمر من احدى متابعيها

قامت إحدى متابعات الفنانة إنجي وجدان بإرسال رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على «فيس بوك»، وذلك بسبب أزمتها مع ريهام سعيد الأخيرة. وقالت المتابعة: «أنتِ أثبتِ لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتِ عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة أوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده، جميل ورفيع وأنتِ تخينة بجد». Advertisements اقرئي ايضا : طليق بوسي يفتح النار عليها ويكشف علاقتها العاطفية مع نجم شهير بينما قامت إنجي وجدان بنشر رسالتها من خلال حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وردت عليها بعنف قائلة: «وده مثل للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا.. ديه واحدة عاملة أكونت من يومين بالضبط علشان تدخل تشتمني.. لا وإيه بتعاكس جوزي كمان.. والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه.. ربنا يشفيها يا رب، ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته.. اسمها ليزا تادروس».



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