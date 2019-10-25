بالفيديو.. وصلة رقص لإيمان العاصي تعرضها لانتقادات

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، بمقطع ظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص على إحدى الأغنيات خلال تواجدها في إحدى السهرات.

وانهالت الكثير من التعليقات على إيمان العاصي بعد نشر المقطع، وكانت أغلب التعليقات التي تلقتها ترفض ما قامت به؛ مؤكدين لها أن جمهورها ومحبيها لم يتعودا منها على ذلك، وحذرها الكثيرون من خسارة محبيها الذين لم يتعودوا على هذه الممارسات من قبل، فيما أشاد البعض من محبيها بإطلالتها المميزة وطريقة رقصها.

إيمان العاصي تشارك في مسلسل مملكة إبليس

يشار إلى أن إيمان العاصي تنتظر خلال الفترة المقبلة طرح مسلسلها الجديد: «مملكة إبليس»، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة رانيا يوسف، والفنانة غادة عادل، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، وأحمد داود، ومحمد جمعة، وصبري فاوز، وخالد أنور، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان من المفترض أن يعرض هذا العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي، ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة بسبب عدم انتهاء صناعه من تصوير أغلب مشاهد المسلسل.

وتستعد الفنانة إيمان العاصي حالياً للمشاركة في بطولة مسلسل بخط الإيد، مع الفنان أحمد رزق، والفنانة سوسن بدر، والذي من المقرر أن يعرض خلال الأشهر المقبلة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وستبدأ تصوير أول مشاهده خلال نوفمبر المقبل.



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