رانيا فريد شوقي تطمئن الجمهور على منزلها بعد تعرضه للغرق بسبب الأمطار

تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة في منزلها بسبب الأمطار، التي سقطت على القاهرة الكبرى وبعض المدن الأخرى؛ حيث تعرض منزل رانيا للغرق؛ مما تسبب في خسائر فادحة.

وقالت رانيا إنها تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية بعد إعلانها لخبر غرق منزلها، لكنها تطمئن محبيها أنها بخير هي وبناتها وزوجها، وأنها تحمد الله أن الخسائر كانت مادية فقط.

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وأضافت رانيا أن الوضع كان خطيراً؛ حيث إن المياه اختلطت بالكهرباء وهذا ما هدد حياتنا جميعاً، لكن كانت العناية الإلهية هي التي لها الكلمة العليا.

وأوضحت رانيا أن المتسبب في هذه الأزمة هو المهندس الذي قام بعمل التشطيبات للمنزل؛ لأنه لم يراعِ ضميره.

