كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - وثق مقطع فيديو نادر الظهور الأول للفنان عبد المجيد عبدالله الذي يعود لعام 1983. وأظهر الفيديو الفنان محمد عبده وهو يقدم الفنان عبد المجيد عبدالله للجمهور على المسرح، وبدا واضحًا للفنان محمد عبده أن الأخير سيكون له مستقبل زاهر .



وحظي الفيديو بردود فعل واسعة من الجمهور عبر “تويتر”، مشيدين بكلمات محمد عبده له من جهة، ومؤكدين بأن الفنان حقق ما أراد وأضاف للفن السعودي والخليجي والعربي الكثير خلال مسيرته الفنية . ويعتبر ظهور الفنان عبد المجيد عبدالله في الفيديو هو الأول له في مشواره الفني نحو الاحتراف.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر.. شاهدوا الفنان عبد المجيد عبدالله في أول ظهور له على المسرح عام 1983.. ومحمد عبده يقدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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