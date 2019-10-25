رضوى الشربيني في زيارة لمريضات سرطان الثدي بمعهد الأورام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قامت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعمل زيارة لمريضات سرطان الثدي بمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧.

الإعلامية المصرية زارت المستشفى بهدف تقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر.

رضوى قامت بتوزيع الورود على المريضات، وسؤالهن على حالتهن الصحية ، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية معهن.

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الإعلامية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الزيارة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “أكتر لحظات حياتى سعادة لما لاقتهم اول ما شافوني ابتسموا فىً وشى رغم مرضهم و آلامهم”.

وأضافت: “كامل الدعم منى لكل مرضى السرطان و للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ لعلاج مرضى سرطان الثدى.. المعهد ده معندوش إمكانية انه يعمل إعلانات و فىً نفس الوقت بيعالج آلاف من السيدات...الستات دى محتاجه دعمكم”.

يذكر أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وهي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006 حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الوردي كشعار لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.