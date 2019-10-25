جينيفر أنيستون تطلب من طليقها متابعتها

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، أصبحت مولعة بموقع انستجرام وذلك على الرغم من حداثة أنضمامها إليه، حيث قام زوجها السابق الممثل الأمريكي جاستين ثيروكس بمتابعتها مؤكدا ان هي من طلبت منه القيام بذلك.
وقال النجم العالمي وطليق جينيفر، وفقا لموقع ET الأجنبي أن جينيفر أنيستون اتصلت به وقالت له : انت لم تقم بمتابعتي على انستجرام، ليرد قائلا : تابعتك بالفعل” لترد عليه زوجته السابقة: لا لم تفعل ذلك، ليقوم بعد ذلك بمتابعتها بموقع انستجرام.
واشار جاستين ثيروكس الى أنه شعر بأنه وضع في مأزق وكان عليه متابعة جينيفر انيستون والتعليق على صورها.
وكانت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، قد حققت رقما قياسيا بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوصول عدد متابعيها بـ انستجرام لـ 10 ملايين متابع في ساعات قليلة.
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