"الجوكر" يجذب العالم إلى سلالم "برونكس"

حتى فترة قصيرة كانت السلالم التي تربط بين جادتي شكسبير وأندرسون في حي برونكس النيويوركي بعيدة عن المسارات السياحية إلا أن الزوار باتوا يتوافدون إليها من العالم بأسره منذ أن شاهدوا يواكين فينيكس يقوم بخطوات رقص عليها في فيلم "جوكر".

وقال السائح الفرنسي الشاب نوا انجينوست: "هذا أمر لا يصدق، أنا أعشق منذ صغري كل ما يتعلق بباتمان وأنا في غاية السعادة لأني أتيت إلى هنا لكنه لم يسبق لي أن زرت أيا من مواقع التصوير".





واستغل المراهق فرصة تمضية عطلة في نيويورك مع والده لزيارة موقع تصوير مشهد الرقص "التاريخي" بالنسبة له ليلتقط صورا ويصور مقاطع ويحملها عبر "أنستقرام".

ويقف السياح أحيانا في طوابير لالتقاط صور قرب المصباح الذي يظهر في ملصق الفيلم وفي الخلفية سلالم الطوارئ التي تشتهر بها نيويورك.

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وقالت الروسية الشابة تاسولا سيبالوس المقيمة في ميامي: "الموقع أجمل مما هو عليه في الفيلم، أعشق تصوير الأفلام في أماكن فعلية. فعادة يصور المخرجون في استديوهات مثل وارنر براذرز لكن هنا المكان حقيقي ويمكننا أن نأتي ونلمس الأرض".





ولا يعجب هذا التدفق السياحي كل سكان الحي، حيث يقول إليوت رايلاسي: "أنا أسكن هذا الحي وأبذل قصارى جهدي للدفاع عنه، لقد شكل ذلك صدمة بالنسبة لنا لأنها المرة الأولى التي يسلط الضوء فيها على برونكس فجأة، وقد بدأ عرض الفيلم وفي أقل من أسبوع بدأ الناس يتوافدون لزيارة أحد أسوأ أحياء المنطقة".

وأضاف: "في نيويورك عندما يبدأ حي بجذب السياح فهو يستقطب المقاولين العقاريين أيضا الذين يبدأون تشييد الأبنية الفخمة بعيدة المنال بالنسبة لنا".

أما فرانكي استاسيو الذي يقيم في الجهة المقابلة من الشارع، فأكد أن هذه الحركة إيجابية للحي الذي يصبح أكثر قدرة على جذب الزوار.



