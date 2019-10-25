بعد انفصالها عن ترافيس سكوت.. هل يكسب دريك قلب كايلي جينر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد يوم الأربعاء، احتفال نجم الراب الكندي "دريك" بعيد ميلاده الـ 33 في أحد الملاهي الليلية في لوس أنجلوس وسط مجموعة كبيرة من أبرز النجوم والمشاهير.

إلا أنّ "كايلي جينر" (22 عامًا)، كانت أبرز من لفت الأنظار، ليس بجاذبية اطلالتها فقط، بل بمدى انسجامها مع نجم الراب وقضائها معظم الوقت برفقته، ممّا يثير التكهنات بأننا قد نشهد علاقة حب جديدة لكايلي.

فحسبما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مصدر مجهول: "أمضت كايلي معظم الوقت بالقرب من دريك وأصدقائه، كما كانت تردد الأغاني وترقص مع الأصدقاء، بينما كانت بجوار دريك".

وأضاف المصدر أنّه على الرّغم من عدم رقص كايلي ودريك سويًا، إلا أنّه كان هناك كيمياء عالية واضحة بينهما، خاصّة أنّهما كانا يتحدّثان ويضحكان كثيرًا مع بعضهما، وقال المصدر أيضًا: "كان واضح مدى الانجذاب بينهما".

أشار المصدر أيضًا أنّ كايلي بدت سعيدة للغاية وحالتها المزاجية رائعة، كما بدا كلا منهما مرتاحين للغاية لبعضهما، وأضاف: "بدت كايلي تستمتع حقًا بحياتها الجديدة كعزباء".

هذا وسرقت كايلي الأضواء بقلادة ماسية ضخمة اختارتها لإكمال اطلالتها بفستان أسود ضيّق.

وعلى الرّغم مما أشار إليه المصدر بشأن مدى الانسجام بين كايلي ودريك، إلا أنّ وجود علاقة بينهما قد يكون محرجًا بعض الشيء لآل كارداشيان التي سبق ودخلت في نزاع مع نجم الراب في الفترة الأخيرة.

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فوفق ما ذكرته التقارير، لطالما كانت الأجواء مشحونة بين دريك وكاني ويست، وخاصّة في العام الماضي، عندما انتقد كاني مغني الراب الكندي بعدما علم أنّه يتابع كيم كارداشيان على إنستغرام.

ومع ذلك، كشف كاني مؤخرًا أنّه يحاول تخطي أزمته مع دريك، كما ترك رقم هاتفه في منزل دريك، حيث قال خلال لقاء في الراديو: "لقد زرت منزل دريك دون فريقي الأمني وتركت رقم هاتفي بكل بساطة، فأنا لا أحاول دق الجرس، لأنّه قد يكون مشغولًا، فدريك لديه ستوديو في منزله، واعتقد انه ينشغل بالتسجيل طوال الوقت".

وبالإضافة إلى كايلي جينر، أثارت ريهانا الجدل بحضورها عيد ميلاد حبيبها السابق دريك، خاصّة بعدما كانت صرّحت سابقًا أنّها ودريك لن يكونا صديقين مرّة أخرى بعد انفصالهما، إلا أنّ حضورها الحفل وقضائها وقت ممتع برفقة دريك، يثبت أنّهما عادا صديقين مرّة أخرى.

وجنبًا إلى جنب مع كايلي وريهانا، كانت النجمة "أديل" من أبرز حضور الحفل أيضًا، والتي لفتت الأنظار بأناقة اطلالتها وكيف بدت أكثر رشاقة بعد فقدان الكثير من الوزن.