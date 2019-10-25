إيما واتسون تُثير الحيرة بموعد غرامي مع رجل غامض.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُثير نجمة هاري بوتر، "إيما واتسون" (29 عامًا) الأنظار أينما كانت، ولا يتعلّق الأمر بإطلالاتها فقط، بل بحياتها العاطفية أيضًا، ومؤخرًا أثارت النجمة البريطانية ذات الأصول الفرنسية، الحيرة بظهورها مع حبيب غامض.

شوهدت "إيما" برفقة رجل غامض أمس الخميس في لندن، حيث كانا في موعد غداء غرامي في مطعم يُدعى "غيلز بيكري".

بدا الثنائي في غاية الانسجام والسعادة، إذ رصدت عدسات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "إيما" وحبيبها الغامض يتبادلان قبلة وسط هطول الأمطار، بينما كانت هناك سيارة في انتظارهما.

اعتمد الثنائي إطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت "إيما" سترة صوفية بنقشة التقليمات تجمع بين أكثر من لون، ونسّقتها مع بنطلون أسود فضفاض، وأكملت إطلالتها بآيس كاب رمادي.

واختارت "إيما" الظهور على طبيعتها دون أي لمسة مكياج، كما ظهر حبيبها الغامض ببنطلون كلاسيك وجاكيت كحلي نسّقه مع وشاح، واعتمد تسريحة ذيل فرس قصير.

يأتي ظهور النجمة البريطانية برفقة حبيبها الجديد، بعد حوالي شهرين منذ آخر ظهور مع حبيبها السابق "دومينيك بياتزا" في شهر أغسطس، كما يُذكر أنها ارتبطت بـ "بريندان إريب" (40 عامًا)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة " أوكلوس في آر" الأمريكية، التابعة لفيسبوك.

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هذا وشوهدت "إيما" برفقة "بريندان" في موعد عشاء رومانسي في لوس أنجلوس، في وقت سابق من هذا الصيف، حيث شوهدا يغادران مطعم يُدعى "فيا فينيتا" في مدينة "سانتا مونيكا".

وكانت علاقتها بـ "بريندان" قصيرة، إذ قال مصدر للصحيفة: "ظلا مرتبطين لبعض الوقت، والطريف في الأمر، أن حبيبها الذي سبقه، كان مدير شركة تكنولوجيا ويدعى بريندان أيضًا".

دائما ما تلاحق شائعات الارتباط، "إيما"، ففي وقت سابق من هذا العام، أُثيرت شائعات بشأن ارتباطها بالنجم " توم فيلتون"، الذي لعب دور "دراكو مالفوي" في هاري بوتر، عندما شوهدا سويًا عدة مرات.

ويأتي ظهور "إيما" المثير للحيرة برفقة حبيبها الغامض، بعدما احتلت المرتبة الأخيرة مؤخرًا في قائمة النجوم الأكثر إضرارًا بالبيئة، بينما حلّ "بيل غيتس" في المركز الأول.

وعلى الصعيد الفني، تنشغل النجمة البريطانية حاليًا استعدادًا لإطلاق فيلمها الجديد " نساء صغيرات" في 25 ديسمبر من هذا العام، والذي ستشارك في بطولته النجمة "ميريل ستريب" و"لورا ديرن" وغيرهن من النجوم.