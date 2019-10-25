شكرا لقرائتكم شاهد ردة فعل غريبة لوالدة متسابقة تأهلت في "ذا فويس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحظات من القلق والتوتر يعيشها الجميع في برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، مساء السبت، في ظل المنافسة الشرسة وتعدد الأصوات الجيدة.

ومع اللحظات الأخيرة في مرحلة "الصوت وبس" وبقاء مقاعد قليلة شاغرة تكون الفرصة صعبة، لذلك حينما يتحقق النجاح يأتي التعبير عن الفرح بطرق غريبة، وهو ما حدث مع المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، التي قدمت أغنية "آمال ماهر" التي تحمل اسم "يا عيني عليكي يا طيبة".

فقد ظلت المرشدي حتى اللحظات الأخيرة في فقرتها دون أن يلتف إليها أحد من لجنة التحكيم، ما جعل والدتها التي تتواجد بصحبتها تعيش لحظات عصيبة، إلا أن المفاجأة جاءت في اللحظة الأخيرة، حينما قررت أحلام الالتفات إلى الشابة وتبعها راغب علامة مباشرة. فما كان من والدة المرشدي سوى أن تصرخ وتسقط على الأرض بشكل غريب تعبيراً عن فرحها بنجاح ابنتها في تجاوز مرحلة "الصوت وبس".

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واختارت المرشدي أن تنضم إلى فريق "أحلام" من أجل استكمال رحلتها في البرنامج، الذي يضم العديد من الأصوات القوية في الوطن العربي.

كما بكت أحلام بعد انتهاء المتسابقة المصرية من غنائها، وطلبت منها القدوم إليها واحتضنتها فبادلتها الشابة البكاء.

وعبرت أحلام عن إعجابها قائلة: "مينفعش ملفش.. جميلة.. صوت حلو".