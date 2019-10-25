الأردني منذر رياحنة يبدأ تصوير أول مشاهد "الزقاق"

بدأ الفنان الأردني منذر رياحنة، تصوير أول مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "الزقاق"، والتي كانت في أحد أشهر الأحياء وسط عمان وأكثرها سكانا وهو جبل النظيف. ويخوض منذر ريحانة بطولة الفيلم، ويظهر دور رجل يدعى "عباس"، الفيلم من تأليف وإخراج المميز باسم غندور، وإنتاج أردني أوروبي مشترك. ويضم الفيلم نخبة رائعة من أشهر النجوم العرب، أبرزهم الفنانة الأردنية نادرة عمران، وكذلك الفنانة ميس عبدالهادي من فلسطين ومن كندا العراقية بركة رحميني. من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال منذر رياحنة الفنية فيلم "ابتسم أنت في مصر" بقيادة المخرج خالد مهران، ومسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، سوسن بدر، أحمد بدير، دنيا المصري، طارق صبري، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي وإنتاج ممدوح شاهين.

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