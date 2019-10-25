إفريقي أندرو يكشف كواليس تدريب هيفاء وهبي على حركات "أشباح أوروبا"

أكد مصمم الأكشن الجنوب إفريقي أندرو، أنه يدرب هيفاء وهبي على مشاهد الأكشن الخاصة بفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وتصوره في مصر وعدة دول أوروبية.



وقال أندرو، إنه يعمل على إرشاد هيفاء على كيفية تصوير مشاهد الأكشن وظهورها بشكل ملائم للدور الذي تلعبه خلال أحداث الفيلم، لعدد ساعات طويلة.



وتابع أن العمل مليء بالمشاهد المعتمدة على القتال بطريقة مختلفة وسيعتمد على عامل الأكشن الحديث الذي نراه في المشاهد العالمية.



الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر. قد يهمك ايضا: Advertisements هيفاء وهبي تسافر بصحبة أبطال "أشباح أوروبا" إلى بلغاريا 15 نوفمبر الشركة المنتجة تضطر لتغيير اسم فيلم هيفاء وهبي لـ"أشباح أوروبا" بسبب "لص بغداد"

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