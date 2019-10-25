نداء شرارة تطرح "حكايتى" قبل حفلها في الموسيقى العربية

القاهرة - لايف ستايل تستعد المطربة الأردنية نداء شرارة لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "حكايتي"، وذلك عبر جميع وسائل السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها. وتتحدث الأغنية عن قصة حلم واجتهاد، وتحتوي كلماتها على الأمل لكل شخص، لديه حلم يسعى جاهدًا لتحقيقه. أغنية "حكايتي" تعاونت فيها نداء شرارة مع كل من الشاعر الغنائي نزار فرنسيس، واللمحن والموزع الموسيقي جان ماري رياشي. وفي سياق مختلف، تستعد المطربة نداء شرارة لإحياء حفل غنائى يوم 1 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية. قد يهمك أيضاً :

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