سلمان خان يحتفل بالإعلان الدعائي لـ"دابانج٣" بعروض خاصة في ٣ مدن هندية

اطلق النجم الملقب بسلطان بوليوود " سلمان خان" تريلر الجزء الثالث من سلسلة أفلامه الناجحة " دابانج٣" او "المقدام"، في عرض خاص بثلاث مدن هندية، مومباي و دلهي و جانبور.

وقد حقق التريلر 100 مليون و200 ألف مشاهدة خلال 8 ساعات فقط من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، خاصة أنه من المقرر طرح الفيلم ٢٠ ديسمبر المقبل

ويقدم سليمان خان شخصية الظابط ( شالبول باندي) التي حققت نجاح كبير في الهند والعالم رغم اعتراض الكثير النقاد وبعض جمهور سلمان خان نفسه على الفيلم كونه خليط معتاد ومكرر في السينما الهندية

ولم تعد هذه الأفلام تبرز حجم موهبة نجمهم الموهوب الحقيقية مثل أعمال أخرى

هي شخصة من طراز خاص كانت في رأي الكثير من النقاد تستحق سيناريو إبداعي بعيدا عن الخلطة التجارية

ولكن اداء سلمان خان العفوى البسيط لهذا الظابط المختلف التلقائي جعل المعترض يتقبل وينتظر شالبول باندي في رحلته الجديدة

الجدير بالذكر ان الجزء الثالث قام بإخراجه ( برابهو ديفيا) وهي غير مخرجين الجزء الأول والثاني



يشاركه البطولة النجمة يوناكشي سينها والتي قدمها سلمان لعالم بوليوود اول مرة في الجزء الأول من دابانج

والوجه الجديد الذي حرص على تصديرها إعلاميا طوال فترة التصوير

سايي مانجركير وهي ابنة الفنان مانجريكار احد أبطال الفيلم

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