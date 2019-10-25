كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار ينتهيان من تصوير أسبوعين في فيلم "موسى"

انتهى الفنانان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار من تصوير أسبوعين ضمن أحداث فيلم "موسى"، المقرر طرحه في موسم أجازة نصف العام، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي .

وفى سياق متصل، يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الفيلم بكثافة بالغة من أجل الانتهاء من تصوير الفيلم خلال مطلع الشهر المقبل، خاصة أن بيتر ميمي مشغول بتحضيرات مسلسله الجديد "الاختيار" الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجى.



فيلم "موسى" مقرر عرضه في أجازه نصف العام المقبلة 2020، وبطولة اياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي الذي يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما، الفيلم يشكف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الابطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم وخلافه، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة.

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