شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة السيناريست مدحت يوسف قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت السيناريست مدحت يوسف، عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الجمعة، بعد صراع من المرض، إذ تعرض فى آخر أيامه لنزيف فى المخ وتم نقله اليوم إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى لإجراء جراحة عاجلة، أجراها له الدكتور مصطفى زين العابدين أستاذ جراحه المخ والأعصاب بقصر العينى.

واستقال الكاتب المسرحى مدحت يوسف عام 2010 من إدارة المسرح الكوميدى بسبب قرار أشرف زكى بإعادة تقديم مسرحية "الناس بتحب كده" التى يجسد بطولتها إيمان البحر درويش وهالة فاخر وإخراج عصام السيد رغم أن المسرحية لم تحقق إيرادات تذكر.

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يذكر أن الكاتب مدحت يوسف تولى إدارة المسرح الكوميدى لفترة، وبعدها استقال ليتفرغ للكتابة ومن أعماله المسرحية، (حلو وكداب)، (هى والتلامذة)، و (مين ضحك على مين)، ومن أعماله التليفزيونيًة (نعتذر عن هذا الحلم)، و(اتنين تحت الصفر)، وسينمائيًا قدم (البرئ والصورة)، و(اليافطة).