شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة حب محرمة.. فيلم "الزوجة الثالثة" يشارك أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم الفيتنامي "الزوجة الثالثة"، للمخرجة آش مايفير، الفائز بثمانِ جوائز دولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، 26 أكتوبر الجارى وحتي 2 نوفمبر، ضمن قسم السينما الآسيوية.

ويعد أيام قرطاج السينمائية، أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية، حيث تأسس عام 1961، ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المسابقات والعروض التكريمية نحو 170 فيلما من 60 دولة، يتنافس منها 44 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا من 40 دولة من مختلف القارات بينها 9 دول عربية في المسابقة الرسمية.

أحداث "الزوجة الثالثة" تدور في إحدى المناطق الريفية بفيتنام حول فتاة تدعى ماي والتي تبلغ من العمر 14 عامًا، تصبح الزوجة الثالثة لرجل ثري يدعى هونغ، بمرور الوقت تكتشف ماي أن السبيل الوحيد الذي يضمن لها مكانة ذات شأن هو إنجاب طفل ذكر. وبالفعل تصبح ماي حاملًا ولكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تدخل علاقة حب مُحرمة في المعادلة، لتكتشف الحقيقة القاسية حول قلة الخيارات المتاحة أمامها.

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شارك الفيلم في عشرات المهرجانات الدولية، حصد فيها 8 جوائز، كان آخرها جائزة لجنة تحكيم الشباب، من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورنتو، جائزة أفضل إنجاز فني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان كالكتا السينمائي الدولي،

وفاز سيناريو فيلم الزوجة الثالثة بمنحة إنتاج سبايك لي عام 2014، كما كان ضمن قائمة جامعة نيويورك لأفضل سيناريوهات خريجيها عام 2015، وفاز أيضًا بالجائزة الكبرى من Autumn Meeting Lab في فيتنام، وأفضل مشروع فيلم من خارج هونج كونج من منتدى هونج كونج لتمويل الأفلام الأسيوية عام 2016.

آش مايفير مخرجة فيتنامية، حصلت على درجة الماجستير في الإخراج من جامعة نيويورك، بدأت مسيرتها بإخراج أفلام قصيرة منها The Silver Man، Sam، Walking the Dead والذين شاركوا في عدة مهرجانات دولية، ويُعد الزوجة الثالثة هو أول فيلم روائي طويل للمخرجة.