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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين.. دموع ابنه عمرو وظهور نادر لأحفاده مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتمالك السيناريست عمرو محمود ياسين نفسه حين عرضت صورة حماه المتوفى على شاشة استوديو برنامج "معكم منلا الشاذلى"، وقال ابن الفنان الكبير محمود ياسين " كان نفسى يكون معايا فى مرحلة النجاح دى.. كان هيفرح بنجاحى.. كان صديقا وأبا وكل شئ بالنسبة لى".
وشهدت الحلقة ظهور نادر لحفيدى الفنان الكبير محمود ياسين، وتباينت تعليقات متابعى الحلقة حول مدى تشابههما بجدهما، كما تحدث عن عمرو عن قصة حبه بالإعلامية آيات أباظة قبل الزواج منها والتى بدأت خلال المرحلة الثانوية مدرسة الحرية الثانوية بالدقى، وانتهت بالزواج فى المرحلة الجامعية.
وكشفت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، أن زوجها هو من أعرب لها فى البداية عن حبه، ليرد الفنان: "أنا اللى أقول الكلام ده مش أنتِ".
وعن ذكرياتهما أيام الدراسة قال عمرو محمود ياسين، إن زوجته الإعلامية آيات أباظة قبل المرحلة الثانوية، كانت تضرب زملاءها بالشلوت، وكانت عدوانية إذ تضرب الأولاد فقط وليس البنات، لكنها أصبحت الآن أكثر هدوءا.
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