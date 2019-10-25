بالصور| وفاء الكيلاني "تريند" بسبب منى زكي.. والجمهور: يخلق من الشبه أربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد موقع "تويتر"، صورًا جديدة للفنانة منى زكي، من أحدث جلسة تصوير جمعتها بزوجها الفنان أحمد حلمي.

إطلالة منى زكي في الصور رأى كثيرون أنها تشبه إلى حد كبير المذيعة وفاء الكيلاني، وانتشر "هاشتاج" يحمل اسم الأخيرة لتدخل ضمن "تريندات" الموقع، وجاءت تعليقات الجمهور: "هي مالها قالبة ع وفاء الكيلاني كد ليه؟"، "يعني دي مش وفاء الكيلاني"، "طب والله بجد أنا شوفتها وفاء الكيلاني بس لما دققت لقيتها منى زكي"، "من بين جميع اشباهك الأربعين تحطي عند أفضل نسخة".

جدير بالذكر أن منى زكي فازت بنجمة دبي، وحجزت مكانًا لها على ممر المشاهير، الذي تم افتتاحه أكتوبر الجاري بمنطقة داون تاون دبي.