محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان شريف منير، إن هناك أدوار قُدمت في أعمال درامية، تنال إعجابه، لكنه تمنى مرتين أن يلعب دورين لم يكونا له.
وتابع منير، خلال حلقة برنامجه "أنا وبنتي" التي استضاف فيها أحمد داوود ويسرا اللوزي وعلي الطيب: "لما بحب شغل، ببقى مبسوط وبتحمس له جدًا، وعمري ما فكرت إني ألعب الشخصية اللي قدمها زميل، ولكن حصل ذلك معي في دورين أحدهما قدمه مصطفى شعبان والآخر لأحمد داوود".
وأضاف: "أول مرة، حسيت فيها بكده، كانت في الشخصية التي قدمها مصطفى شعبان في فيلم (مافيا)، وقلت نفسي ألعب الدور ده، وتاني مرة، كانت في شخصية "مراد" التي قدمها أحمد داوود في مسلسل (جراند أوتيل)".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| شريف منير: تمنيت تجسيد شخصية أحمد داوود في "جراند أوتيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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