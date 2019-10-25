المخرج خيري بشارة يتحدث عن الدوافع التي جعلت منه مخرجًا منحازًا لقضايا الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تتواصل فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، والذي نظم ندوة للمخرج خيري بشارة، على هامش المهرجان تحدث خلالها عن تجربته السينمائية الطويلة والدوافع التي جعلت منه مخرجًا منحازًا لقضايا الشعب، إذ قدم العديد وثائقيًا وقصيرًا بمواضيع مختلفة اقتبسها من الواقع.

وأوضح بشارة، خلال الندوة، التي أدارها الناقد المصري محمد عاطف، أن بدايته كانت مع الأفلام التسجيلية قبل أن يخوض تجربة الإخراج السينمائي مع أول فيلم روائي وهو "الأقدار الدامية" ليصبح من مصاف المخرجين الكبار في العالم العربي، وبفضل ذلك حصد العديد من الجوائز والتكريمات .

وأضاف خيري، أنه تعامل مع العديد من الأسماء الكبيرة أمثال، الفنان يحيى شاهين، الذي ينتمي للسينما الكلاسيكية حيث وجد صعوبة في التواصل مع مجموعة من النجوم، أمثال الفنانة نادية لطفي لاختلاف المدارس وكذلك لصغر سنه، إلا أنه استطاع أن يجد لنفسه مكانًا بين مصاف الكبار، وعمل مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم حلو ويوم مر"، والتي قال عنها إنها كانت مثالاً للممثلة الملتزمة والمحبة لعملها بشكل كبير وربطتهما بعد ذلك علاقة صداقة واحترام.