تراند اليوم : إهانة ممثلة مصرية: "ريحتك وحشة.. ربنا يعين جوزك".. ما علاقة "ريهام سعيد" بالأمر؟

تلقت الممثلة المصرية، إنجي وجدان، رسالة صادمة من متابعة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهاجمها بعنف، وتسخر من وزنها الزائد عبر وصفها بـ"الفيل".

ونشرت إنجي نص الرسالة التي جاء فيها: "إنتي أثبتي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو كانت ريحتك عرق ما علقتي قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة اوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده جميل ورفيع وانتي تخينة بجد".

وعلقت "إنجي" على الرسالة المهينة، قائلة: "وده مثل للانواع العجيبة الي بتتحدف عليا ديه واحدة عاملة اكاونت من يومين بالظبط علشان تذخل تشتمني لا و ايه بتعاكس جوزي كمان

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