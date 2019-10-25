فجر السعيد تهاجم مغرد: يا حمار أنا في باريس أعالج متى رحت تل أبيب يا ثور

اتهم أحد متابعي الاعلامية الكويتية “فجر السعيد” بأنها تواجدت في جناح محجوز ضمن احد فنادق تل أبيب. وقال: “بدي اسألك سؤال واني بعرف جوابو ولكنك لم تجرأي ما هو سر الجناح المحجوز بفندق بتل أبيب عن طريقة رجل أعمال سعودي والجناح انثى (فجر السعيد ) وخمس ضباط من الموساد ولمدة اسبوع كامل”. بدورها نفت الاعلامية “فجر السعيد” قائلة: يا حمار انا من 1-8 في باريس اعالج متى رحت تل أبيب؟!!!!!! وبعدين يا حمار انا اذا بسوي شي اسويه علني ما اخاف الا من رب العالمين .. فهمت يا #ثور”.
وتفاعل متابعي “فجر السعيد” على التغريدة حيث علق حساب يدعى “سانتوريني” بسخرية “والله منتي سهلة تموهين على العالم كله علاج و عمليات وإنتي مع الموساد لا واجتماع مع خمس ضباط صرحة كشفك لنا ها الحمار و الحمير واجد”.
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